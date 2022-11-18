В Івано-Франківській області наразі облаштували 394 пункти обігріву, які будуть приймати мешканців багатоповерхівок у разі надзвичайної ситуації з електропостачанням в Україні. Більшість із таких пунктів обігріву розташовані у місцевих амбулаторіях, поліклініках, будинках культури, школах, дитсадках і можуть вміщати дуже різну кількість осіб від 5-10 до кількох сотень.

Про облаштування пунктів обігріву на Прикарпатті повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, роботу пунктів запустять у разі надзвичайних ситуацій.

«Найбільша їх кількість потрібна у міських населених пунктах, де значна частина населення проживає у багатоквартирних будинках. Вже готові 394 пункти обігріву, які можуть бути використані для тимчасового перебування великої кількості населення у разі відсутності електро-, газопостачання у період низьких температур», – зазначила Світлана Онищук.

Адреси пунктів обігріву, облаштованих на території Івано-Франківської області, можна переглянутиина офіційному сайті ОВА. Судячи із оприлюднених даних, пункти обігріву можуть прийняти дуже різну кількість осіб. Більшість – від 10 до 50. Проте, у навчальних закладах, до прикладу, Коломиї, готові будуть по 300-400 місць. Утім, наразі на території Івано-Франківської територіальної громади значаться пункти обігріву з місцями від 10 до 35 осіб. Частина з них працюватиме вдень – із 08:00 до 17-18:00, частина – цілодобово.

Нагадаємо, у четвер, 17 листопада, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців багатоповерхівок на якийсь час переїхати в село до родичів чи знайомих. За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто також готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих.