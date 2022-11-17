Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців багатоповерхівок на якийсь час переїхати в село до родичів чи знайомих. За словами мера, ситуація з відключеннями електроенергії надалі буде погіршуватися, аварійні відключення можуть тривати не годинами, а днями. Місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вони не зможуть вмістити усіх охочих. Разом із тим, мешканців прилеглих до Франківська сіл закликають прийняти у себе на зиму жінок і дітей із багатоповерхівок.

Про ситуацію з відключеннями світла та проблеми з опаленням у місті мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів у четвер, 12 листопада, під час ранкового ефіру на радіо «Західний полюс». За його словами, внаслідок російських обстрілів і проблем з електропостачанням у Франківську наразі без опалення залишається 53 багатоквартирні будинки (всього у місті понад 2000 житлових багатоповерхівок). На місці працюють аварійні бригади, але спрогнозувати точний час відновлення опалення наразі неможливо.

Разом із тим Руслан Марцінків наголосив, що ситуація з відключеннями буде погіршуватися і закликав мешканців багатоповерхівок переїхати на якийсь час до родичів чи знайомих у село. Також мешканців сільської місцевості мер закликав прийняти у себе на зиму жінок і дітей, які живуть у багатоповерхівках.

«Треба готуватися до гіршого. До того, що світла може не бути днями, а не годинами. І я це серйозно говорю. Маємо певний час, щоб підготуватися. Мій прогноз – півтора два тижні, для того, щоб підготуватися до масштабних відключень, якщо ворог далі буде продовжувати такі обстріли», – зазначив Руслан Марцінків.

«Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості, в індивідуальних будинках. Хтось може має родину, знайомих в селах. Бажано домовитися про проживання, бо дуже важко буде виживати у багатоквартирних будинках», – додав міський голова.

Руслан Марцінків зазначив, що для мешканців багатоповерхівок мерія надасть інформацію про місця, де можна буде набирати воду, а також про адреси пунктів обігріву для літніх людей і жінок з дітьми у разі таких масштабних відключень.

Також міський голова нагадав, що мерія забезпечує генераторами належно облаштовані бомбосховища у багатоповерхівках. Наразі місто роздало вже 10 таких генераторів, є також буржуйки, які зможуть надавати для ОСББ.

Зазначимо, Руслан Марцінків не вперше закликає мешканців Франківська виїхати за межі міста: навесні мер просив містян поїхати у села​ на травневі вихідні через загрозу російських атак.