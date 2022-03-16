Мер Тернополя закликав власників нерухомості знизити плату за комерційну оренду

Тернопільська міська рада тимчасово скасувала орендну плату за комунальні приміщення для підприємців. Рішення про скасування орендної плати прийняли 15 березня. На такий крок мерія пішла для того, щоб покращити становище малого та середнього бізнесу і дати можливість підприємцям надалі працювати. Також на виконкомі міста затвердили рішення про подовження оренди без проведення аукціонів, як раніше вимагав це закон.

Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що орендна плата для підприємців скасовується з початку березня і до завершення воєнного стану в Україні.

«Ми прийняли рішення стосовно орендної плати для бізнесменів. Якщо бізнес людини зараз працює, то з 1 березня і до завершення воєнного стану такий підприємець звільняється від орендної плати. Для цього необхідно написати відповідне звернення у Тернопільську міську раду», – заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Мер також закликав власників комерційної нерухомості у Тернополі піти назустріч бізнесу в час війни й скасовувати, або встановити мінімальну орендну плату. Під час засідання виконавчого комітету 16 березня було прийнято рішення про продовження оренди підприємства без проведеного аукціону, які це передбачено по тендерних процедурах та законодавством України.