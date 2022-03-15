Мерія Тернополя відключатиме електропостачання мешканцям, які вмикатимуть ввечері світло
Сергій Надал закликав жорстко дотримуватися режиму світломаскування
Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що примусово відключатиме від електропостачання помешкання тих, хто ігноруватиме під час комендантської години режим світломаскування і користуватиметься світлом. За його словами, дотримуватися режиму світломаскування у Тернополі вимагають військові.
Сергій Надал заявив, що ввечері 14 березня об'їхав мікрорайони міста і побачив, що частина людей не виключають світло у квартирах. «Близько 10% містян ігнорують світломаскувальний режим. Я звертаюся до тих, хто не дотримується світломаскувального режиму. Зараз воєнний стан. Хіба так багато вимагається від вас? Вимкніть світло або закрийте вікна темною тканиною чи покривалом! Я звертаюся до тернополян, повпливайте на своїх сусідів, які не дотримуються світломаскування. Якщо і це не допоможе, будемо відключати від електрики конкретну квартиру», – заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Також мер додав, що світломаскувальний режим – це прохання військових і його слід дотримуватися. «Ви можете зі мною сперечатися, що сучасні ракети працюють через координати, сучасні технології, але світломаскувальний режим – це прохання наших військових до жителів міста. Це може врятувати життя! Наша безпека – це наше спільне питання. Наше і того сусіда, який вперто не хоче нікого чути», – завив Сергій Надал.
Зазначимо, що в областях є різний підхід до режиму світломаскування. На території Рівненської області з 5 березня скасували цей режим після консультацій із військовими. Тепер у населених пунктах Рівненщини у темну пору доби має бути увімкнене вуличне освітлення, мешканцям дозволено вмикати світло в помешканнях на час дії комендантської години.