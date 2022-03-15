Режим світломаскування в Тернополі запровадили з 25 лютого

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що примусово відключатиме від електропостачання помешкання тих, хто ігноруватиме під час комендантської години режим світломаскування і користуватиметься світлом. За його словами, дотримуватися режиму світломаскування у Тернополі вимагають військові.

Сергій Надал заявив, що ввечері 14 березня об'їхав мікрорайони міста і побачив, що частина людей не виключають світло у квартирах. «Близько 10% містян ігнорують світломаскувальний режим. Я звертаюся до тих, хто не дотримується світломаскувального режиму. Зараз воєнний стан. Хіба так багато вимагається від вас? Вимкніть світло або закрийте вікна темною тканиною чи покривалом! Я звертаюся до тернополян, повпливайте на своїх сусідів, які не дотримуються світломаскування. Якщо і це не допоможе, будемо відключати від електрики конкретну квартиру», – заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Також мер додав, що світломаскувальний режим – це прохання військових і його слід дотримуватися. «Ви можете зі мною сперечатися, що сучасні ракети працюють через координати, сучасні технології, але світломаскувальний режим – це прохання наших військових до жителів міста. Це може врятувати життя! Наша безпека – це наше спільне питання. Наше і того сусіда, який вперто не хоче нікого чути», – завив Сергій Надал.

Зазначимо, що в областях є різний підхід до режиму світломаскування. На території Рівненської області з 5 березня скасували цей режим після консультацій із військовими. Тепер у населених пунктах Рівненщини у темну пору доби має бути увімкнене вуличне освітлення, мешканцям дозволено вмикати світло в помешканнях на час дії комендантської години.