На Рівненщині дійшли до висновку, що відсутність освітлення становить більшу небезпеку, ніж його наявність

На території Рівненської області з 5 березня скасовуть режим світломаскування. Тепер у населених пунктах у темну пору доби має бути увімкнене вуличне освітлення, мешканцям дозволено вмикати світло в помешканням на час дії комендантської години. Наявність освітлення полегшить патрулювання вулиць та охорону важливих об’єктів. Це рішення прийняли після консультацій з військовими.

Про скасування режиму світломаскування у суботу, 5 березня, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. «Військові відпрацювали усі маневри, які були необхідні. Тому на сьогодні доцільності вимикати світло на вулицях населених пунктів та у домівках людей в комендантську годину – немає», — написав Віталій Коваль.

Голова адміністрації також зазначив, що освітлення на дорогах є важливим для безпеки людей та для гуманітарних вантажів. Адже координаційний штаб адміністрації цілодобово приймає, сортує та розподіляє вантажі для областей, які найбільше потребують допомоги. Крім того, освітлені вулиці легше патрулювати, а також охороняти важливі об’єкти.

За кілька останніх днів на Рівненщину прибуло понад 30 фур з допомогою вагою 10-20 тонн кожна. Більшу частину вантажу уже відправлено в інші регіони.