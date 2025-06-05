Ярмолинецький районний суд виніс вирок місцевому жителю за розбещення малолітніх. Пʼяний обвинувачений зайшов до будинку знайомого, в якому без нагляду перебували троє дітей, й почав почергово до них чіплятися. За скоєне чоловіку призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 3 червня, злочин стався 9 жовтня 2023 року у селі Косогірка Хмельницького району. За даними слідства, близько 19:15 обвинувачений зайшов до будинку знайомого, в якому без нагляду перебували троє дітей. Чоловік пригостив малолітніх солодощами й почав до них чіплятися.

Так, обвинувачений повів одну з дівчаток до спальні, де цілував і торкався її статевих органів. Далі чоловік почав торкатись грудей сестри потерпілої. На цьому він не зупинився й запропонував оральний секс малолітньому брату дівчаток.

Під час судових засідань обвинувачений змінював свої свідчення: спершу заперечував свою провину, потім визнав факт лоскотання дітей, але зрештою розкаявся. Чоловік зауважив, що після інциденту перестав вживати алкогольні напої й компенсував потерпілим 60 тис. грн.

За словами батька дітей, у день злочину він пішов разом із дружиною на пасовище забирати корів, залишивши дітей вдома. По поверненню вони виявили пʼяного знайомого в одній кімнаті, а дочок з сином – в іншій. Діти розповіли, що обвинувачений чіплявся до них. Матір потерпілих додала, що через пережитий стрес і страх у дітей зʼявилися розлади сечопускання.

Суддя Андрій Соловйов визнав мешканця Хмельниччини винним у розбещенні малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.