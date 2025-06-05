Мешканець Хмельниччини уник покарання за розбещення трьох малолітніх дітей
Пʼяний обвинувачений чіплявся до двох дочок та сина знайомого
Ярмолинецький районний суд виніс вирок місцевому жителю за розбещення малолітніх. Пʼяний обвинувачений зайшов до будинку знайомого, в якому без нагляду перебували троє дітей, й почав почергово до них чіплятися. За скоєне чоловіку призначили три роки іспитового терміну.
Як йдеться у вироку від 3 червня, злочин стався 9 жовтня 2023 року у селі Косогірка Хмельницького району. За даними слідства, близько 19:15 обвинувачений зайшов до будинку знайомого, в якому без нагляду перебували троє дітей. Чоловік пригостив малолітніх солодощами й почав до них чіплятися.
Так, обвинувачений повів одну з дівчаток до спальні, де цілував і торкався її статевих органів. Далі чоловік почав торкатись грудей сестри потерпілої. На цьому він не зупинився й запропонував оральний секс малолітньому брату дівчаток.
Під час судових засідань обвинувачений змінював свої свідчення: спершу заперечував свою провину, потім визнав факт лоскотання дітей, але зрештою розкаявся. Чоловік зауважив, що після інциденту перестав вживати алкогольні напої й компенсував потерпілим 60 тис. грн.
За словами батька дітей, у день злочину він пішов разом із дружиною на пасовище забирати корів, залишивши дітей вдома. По поверненню вони виявили пʼяного знайомого в одній кімнаті, а дочок з сином – в іншій. Діти розповіли, що обвинувачений чіплявся до них. Матір потерпілих додала, що через пережитий стрес і страх у дітей зʼявилися розлади сечопускання.
Суддя Андрій Соловйов визнав мешканця Хмельниччини винним у розбещенні малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.