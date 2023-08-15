У лучанина вилучили пістолет Stalker

У Луцьку поліцейські затримали 47-річного чоловіка, який у понеділок, 14 серпня, стріляв на автозапраців зі стартового пістолета Stalker. У прес-службі поліції Волинської області зазначили, що затриманий намагався влучити в 39-річного місцевого мешканця.

«Інцидент трапився на автозаправці по вулиці Кравчука у Луцьку. Невідомий погрожував лучанину пістолетом та кілька разів вистрелив в його сторону, однак не влучив. Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 47-річний місцевий житель», – йдеться у повідомленні поліції.

На місці інциденту правоохоронці вилучили пістолет Stalker та гільзи. Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивством. Відтак 47-річному лучанину загрожує арештом до шести місяців або обмеження волі до двох років.