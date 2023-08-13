Одного з нападників затримали

В іранському місті Шираз, у мавзолеї Шах-Черах, де розташована усипальниця нащадків пророка Мухаммеда імама Рези, двоє невідомих зчинили стрілянину. Щонайменше двоє людей загинуло від кульових поранень, повідомило іранське інформагентство Tasnim.

Двоє чоловіків відкрили вогонь по людях, які намагалися вийти з мавзолею. За попередніми даними, щонайменше семеро людей отримали поранення, а двоє загинули.

Постраждалих від атаки госпіталізували, деякі з них перебувають у важкому стані. Дані про постраждалих уточнюються.

Одного з нападників затримали місцеві правоохоронці. У чоловіка виявили гвинтівку та вісім магазинів до неї. Злочинця почали допитувати.

Нагадаємо, від вибуху в Пакистані, який, імовірно, міг бути спланованим терактом, загинуло 40 людей. Вибух прогримів на політичному мітингу консервативної партії Джаміат Улема Іслам-Фазл, яка відома своїми зв’язками з жорстким політичним ісламом.