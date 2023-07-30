Смертник підірвав бомбу на мітингу в Пакистані, 30 липня 2023

Щонайменше 40 людей загинули та понад 130 отримали поранення в результаті вибуху, який прогримів у неділю, 30 липня, на політичному мітингу в північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані, повідомила агенція Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Правоохоронці зауважили, що наразі немає підтверджень щодо причини вибуху, який стався на зборах консервативної партії Джаміат Улема Іслам-Фазл, яка відома своїми зв’язками з жорстким політичним ісламом. Мітинг проходив у місті Хар у районі Баджаур. Водночас Sky News уточнює, що вибух стався через те, що смертник підірвав бомбу.

Як зазначає Reuters, напади з боку ісламістських бойовиків у Пакистані відновилися з минулого року, коли було порушено перемир’я між рухом «Техрік-і-Талібан Пакистан» (ТТП) та офіційною владою. Однак більшість нещодавніх нападів були спрямовані на сили безпеки та об’єкти, а не на політичні зібрання.

ТТП присягає на вірність «Талібану» – руху, який є правлячим у сусідньому Афганістані, з яким межує згадана провінція, але не є його частиною. Сили безпеки Пакистану стверджують, що ТТП має притулки в Афганістані, але адміністрація «Талібану» це заперечує.