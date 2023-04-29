ПЗРК виготовлені на базі китайської зброї QW-1

Україні передадуть пакистанські переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II. Попри те, що Пакистан позиціонує себе як нейтральну країну, за посередництва польської та канадської компаній країна готова передавати Україні озброєння, продаючи його Польщі, повідомило The Economic Times.

Видання заявило, що в лютому 2023 року Польща підписала з Пакистаном меморандум про постачання оборонного обладнання до Києва. Зброю та боєприпаси планують передавати за посередництва польської компанії PHU Lechmar LLC, яка виступить як покупець.. Водночас канадська компанія Tradent Global Solutions стане консультантом-посередником у передачі озброєння.

За даними видання, наразі Пакистан перебуває у процесі експортування Anza Mark-II до Польщі – між пакистанською компанією Millennium Technologies та польською Omida Sea and Air тривають переговори щодо угоди про транспортування.

Водночас Україна починає процес постачання двигунів для гелікоптерів Мі-17 та допоміжних запасних частин для пакистанських військових. Українське АТ «Мотор Січ» передаватиме необхідне забезпечення Пакистану, а той натомість за підтримки Польщі та Канади надасть Україні ПЗРК.

Зазначимо, ПЗРК Anza Mark-II є озброєнням третього покоління, яке створили на базі китайського переносного ЗРК китайського виробництва QW-1. Anza Mark-II має самонавідну систему з перехресним скануванням для протидії обманним ракетам, а також навчальний тренажер ATS-II, який містить чотири навчальні ракети та імітаційну систему.