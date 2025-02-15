Водій не задекларував товар

Мешканець Львівщини намагався незаконно ввезти в Україну товар на 10 млн грн. Викрили його в пункті пропуску «Краківець-Корчова». Про це у суботу, 15 лютого, повідомили у Львівській митниці.

24-річний мешканець Львівщини, повертаючись із Польщі, не вказав у декларації про наявність жодних комерційних товарів. Однак під час огляду його автівки Iveco митники виявили незадекларований вантаж: новий одяг загальною вагою понад 1,5 тонни, 1800 одиниць нової техніки: ігрові консолі, камери Xiaomi, TP-Link, Instax Mini, роботи-пилососи, навушники та мікрофони смарт-пристрої Powerbank Baseus, контролери Xbox, мережеве обладнання TP-Link, Deco, засоби для догляду за волоссям TIGI, CHI, AC Classic, а також два мотоцикли KTM 300 EXC Champion Edition.

Усі фото Львівської митниці

Під час огляду автомобіля на вимогу митника водій надав рахунки-фактури з Республіки Польща на суму близько мільйона злотих, що за курсом НБУ становить понад 10 млн грн. За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч. 2 ст.471 МКУ. Порушнику загрожує штраф – 30% вартості товарів, які перевозилися із порушенням митних правил.