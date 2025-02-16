Подачу газу до будинку припинили

У суботу ввечері, 15 лютого, на Львівщині чадним газом отруївся чоловік. Його госпіталізували в реанімацію. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«Близько 22:11 у приватному будинку у селі Демня, Тростянецька ТГ Стрийського району, отруївся, ймовірно, чадним газом місцевий мешканець 1961 року народження», – йдеться в повідомленні.

Бригада швидкої медичної допомоги доправила постраждалого у реанімаційне відділення міської лікарні Миколаєва. Стан потерпілого важкий, він перебуває у комі. Подачу газу до будинку припинили. Обставини події встановлюються.