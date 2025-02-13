Іван Шквирка загинув від отруєння чадним газом

У Миколаєві на Львівщині внаслідок отруєння чадним газом загинув учень 11 класу місцевої школи Іван Шквирка. Про трагічну загибель хлопця повідомили в школі та в місцевому фотбольному клубі.

«З глибоким сумом та невимовним болем шкільна родина Миколаївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 сповіщає про непоправну втрату – трагічну загибель учня 11 класу Івана Шквирка», – йдеться в повідомленні, поширеному 13 лютого на сторінці школи у Facebook.

У футбольному клубі «Миколаїв» розповіли, що загиблий був одним з найталановитіших вихованців Миколаївської ДЮСШ та футболістом юнацької команди. Причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Поховають хлопця 14 лютого.