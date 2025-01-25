Львівський окружний адмінсуд скасував постанову районної ВЛК про придатність до військової служби військовозобов’язаного з хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату. Медиків зобов’язали провести новий медогляд, врахувавши діагноз чоловіка.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, до суду звернувся військовозобов’язаний житель Львівщини, у якого є хронічні захворювання опорно-рухового апарату із 2012 року. Із початку повномасштабної війни чоловік неодноразово проходив ВЛК, яка визнавала його спершу непридатним, а потім обмежено придатним до служби. Проте згодом, у липні 2023 року, районна ВЛК не врахувала його діагноз, визнавши придатним до військової служби. Також у нього вилучили тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, де вказано, що його зарахували у запас за станом здоров’я.

Цю справу розглянула суддя Наталія Грень, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

«Відповідачем протиправно не взято до уваги документи про історію хвороби позивача, а відтак прийнято неправомірну постанову про придатність до військової служби», – вказано у рішенні суду

Суддя скасувала постанову ВЛК в частині визнання позивача придатним до служби та зобов’язала провести новий медогляд з врахуванням висновків суду. Судове рішення ще можна оскаржити.