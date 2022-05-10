Мешканець міста Борщів на Тернопільщині незаконно вирубав у міському парку 20 дерев. За підрахунками Держекоінспеції, чоловік спричинив збитків на 268 тис. грн. Матеріали щодо цього порушення направили до поліції.

Про інцидент повідомила прес-служба Держекоінспекції Тернопільщини у вівторок, 10 травня. Зазначається, що спеціалісти обстежили лісове урочище «Замкове», розташоване на землях комунальної власності у парку культури і відпочинку міста Борщів.

Виявилось, що місцевий мешканець незаконно зрубав у парку 21 дерево. Відповідних дозволів він на це не мав. За підрахунками екоінспекції, чоловік спричинив збитків на 268 тис. грн.

«У зв’язку з тим, що в даному порушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.4 ст.246 ККУ (незаконна порубка лісу), матеріали направлено до відділення поліції у місті Борщів для вжиття заходів», – йдеться у повідомленні. Додамо, що санкція статті передбачає від п'яти до семи років ув'язнення.