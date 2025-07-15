Тіло чоловіка виявила слідчо-оперативна група спільно з кінологом

Поліцейські затримали 53-річного жителя Рівненського району, якого підозрюють у вбивстві рідного брата. Попередньо чоловік привів потерпілого на околицю села Колоденка, де вдарив ножем у серце та залишив помирати. Зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років тюрми.

За інформацією пресслужби поліції Рівненської області, 14 липня близько 08:50 жителька села Колоденка заявила про зникнення 54-річного брата. За словами жінки, її родич припинив виходити на звʼязок понад три тижні тому, проте вона перебувала за кордоном і не одразу звернулася до поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та кінолог. Вони встановили, що до зникнення чоловіка може бути причетний його 53-річний брат, з яким неодноразово виникали конфлікти. Через певний час тіло зниклого з ознаками насильницької смерті виявили на місцевому сміттєзвалищі.

«Правоохоронці з’ясували, що 19 червня підозрюваний привів свого брата на околицю села та завдав йому один удар ножем у серце. Від отриманого поранення 54-річний потерпілий помер на місці події, а нападник повернувся додому», – повідомляють у поліції.

Слідчі затримали зловмисника та оголосили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Попередньо відомо, що підозрюваний має психічні розлади, тож наразі призначені додаткові експертизи. Поліцейські встановлюють мотив злочину.