Чоловіку загрожує до 3 років ув’язнення

СБУ викрила закарпатця, який розхитував ситуацію в регіоні і закликав громадян до захоплення державної влади. Агітатор у Facebook закликав військові формування «взяти владу» в Україні, щоб перемогти у війні. Чоловіку загрожує до 3 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області, у закликах до захоплення державної влади підозрюється мешканець Ужгорода.

«У соцмережі Facebook він аргументував необхідність захоплення державної влади. Агітатор закликав військові формування «взяти владу», пояснюючи це єдиним шляхом перемогти у війні. Ініційована у справі експертиза підтвердила протиправну діяльність агітатора», – інформують в СБУ.

За дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, ужгородцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.