За скоєне закарпатцю загрожує до 5 років ув’язнення

Мешканець Берегівського району у соцмережах виправдовував повномасштабне вторгнення та воєнні злочини РФ. СБУ повідомила йому про підозру, за скоєне закарпатцю загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 3 червня, мешканець Берегівщини у Facebook поширював дописи про «благі наміри Росії» та звинувачував країни Заходу у жертвах збройної агресії РФ проти України.

«На своїй сторінці у Facebook чоловік виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини російських окупантів. Це підтвердила ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза. Агітатор поширював меседжі про “благі наміри росії”, яка нібито була змушена втрутитися, щоб запобігти нападу на свою країну», – зазначили в СБУ.

Закарпатцю повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікацію її учасників. Санкція статті передбачає до 5 років обмеженням волі або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Матеріали справи передали до суду.