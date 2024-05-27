За скоєне мешканцю Сваляви загрожує до 5 років тюрми

СБУ викрила мешканця Сваляви, який поширював у забороненій соціальній мережі «Однокласники» російську пропаганду. Робив він це після того, як приїхав із заробітків з РФ. За скоєне закарпатцеві загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 27 травня, в «Однокласниках» закарпатець поширював контент здебільшого з російських пропагандистських медіа.

«Злочинні дії Росії він виправдовував, спираючись на власні ідеологічні погляди. У поширюваних дописах йшлося, що винуватцями збройного вторгнення Росії в Україну є нібито США та країни НАТО, а вина за злочини російських військових перекладалася на українські Сили оборони. До злочину причетний мешканець Сваляви, який раніше перебував в Росії на заробітках», – інформують в СБУ, зазначивши, що кримінальну справу вже передали до суду.

За виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників, закарпатцеві загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.