Волинський суд призначив вісім років тюрми 41-річному чоловікові, який вчинив сексуальне насильство щодо 10-річної дівчинки. Відомо, що у суді підозрюваний так і не визнав провину, але докази свідчили, що насильство над дитиною своїв саме він.

Про вирок суду стало відомо у четвер, 11 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, сексуальне насильство щодо 10-річної дівчинки чоловік вчинив вдень 1 березня цього року. Інцидент стався в одному з сіл Ковельського району.

Про насильника відомо, що він уродженець Одеської області, загалом до кримінальної відповідальності притягався вже сім разів.

У суді підозрюваний заперечував свою провину. Втім, на основі зібраних доказів суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.4 ст. 153 КУ (сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітньої особи) та призначили вісім років тюрми.