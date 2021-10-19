Жінка працювала продавчинею у місцевій крамниці

Дубровицький районний суд визнав 35–річну жінку винною в умисному вбивстві власної новонародженої доньки після передчасних пологів. Жінка ретельно приховувала від усіх свою вагітність, а коли народила дитину, загорнула її в рушник і поклала до морозильної камери, де вона померла. Утім, мати отримала умовне покарання.

35-річна продавчиня сільського магазину у колишньому Дубровицькому районі на Рівненщині ретельно приховувала свою вагітність навіть від чоловіка, з яким мешкала, тож на обліку у лікаря не перебувала. У ніч проти 8 лютого у неї почалися пологи. Жінка народила сама вдома, перерізала пуповину новонародженій дитині, загорнула її у рушник та в пакет і поклала до морозильної камери. Однак породілля потребувала медичної допомоги, у неї відкрилася сильна кровотеча та піднялася температура, тож чоловік повіз дружину до лікарні. Після огляду медики зрозуміли, що жінка після пологів, адже у неї повністю не відійшла плацента. Про цей випадок вони повідомили у поліцію, яка й виявила заморожене немовля. Побаченим на місці події були вражені навіть поліцейські місцевого відділку поліції.

Жінка стверджувала, що пологи були передчасні і що дитина народилася мертвою. Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, за висновками судово-медичної експертизи та у результаті слідчих дій поліцейські встановили, що дитина народилася орієнтовно на 37-му тижні вагітності. «Експертиза підтвердила, що дівчинка народилася живою, а смерть настала через загальне переохолодження організму», — ідеться у повідомленні прокуратури.

Після лікування породіллю виписали додому. До цієї історії вона працювала продавчинею у місцевому магазині, чоловік їздив на заробітки. Разом виховували 11-річного сина дружини від першого шлюбу.

Підсудна визнала свою провину і розкаялась. Суд визнав її винною і призначив покарання: 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки.