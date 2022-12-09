Тернопільський суд оштрафував жінку, яка просила милостиню разом зі своїми двома дітьми. Протокол на неї склали в жовтні цього року, але відомо, що жінка вже не вперше жебракує біля автовокзалу, причому, часто разом з дітьми. За невиконання батьківських обов'язків суд оштрафував її на 1,7 тис. грн.

Як йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, адмінпротокол на жінку склали 19 жовтня цього року. Неподалік автовокзалу вона разом з двома малолітніми дітьми жебракувала і випрошувала гроші в перехожих. Вік дітей у постанові не вказаний.

В письмових поясненнях жінка свою провину визнала. Водночас до суду не прийшла. Відомо, що її вже не вперше штрафують за жебракування біля автовокзалу: декілька таких інцидентів поліцейські фіксували ще в лютому цього року. Втім, суд не призначав штраф, а обмежувався лише усними попередженнями.

Цього разу суддя Лілія Делікатна визнала жінку винною у порушенні ч.2 ст. 184 ККУ (невиконання обов'язків щодо виховання дітей) і призначила їй 1700 грн штрафу. Крім того, вона повинна заплатити 496 грн судового збору.