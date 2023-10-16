Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків місцеву мешканку, чий малолітній син потрапив у лікарню з сильним отруєнням алкоголем. Суд призначив жінці покарання – 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, на жінку склали протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за своєю дитиною. 22 серпня її малолітнього сина госпіталізували у Берегівську центральну районну лікарню з сильним отруєнням алкоголем. У судовій постанові не вказано вік дитини, однак зазначено, що хлопчик є малолітнім, тобто йому ще не виповнилось 14 років.

На розгляд справи у суді матір хлопчика не прийшла. Раніше закарпатку не притягували до відповідальності за вчинення адмінправопорушень.

Справу розглянув суд, який визнав жінку винною у неналежному догляді за дитиною та призначив їй покарання – 850 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно суд на Закарпатті покарав батька, який залишив двох дітей у спеку в зачиненому авто.