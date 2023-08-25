Чоловіків оформляли водіями фірми

П’ятьох мешканців Львівської та Волинської областей затримали за організацію незаконного переправлення чоловіків за кордон. За інформацією слідчих, за їхньою схемою з України виїхали щонайменше 14 українців.

«Одним із учасників групи був керівник товариства, яке займається міжнародними перевезеннями. Це давало змогу вносити відомості до системи "Шлях", що призовники є нібито теж його працівниками. Таким чином чоловікам дозволяли виїзд за межі України як водіям. Біля пунктів пропуску військовозобов’язаних очікували співучасники, які мали право законно перетинати кордон. Вони надавали своїм клієнтам транспортні засоби, якими ті переїжджали через кордон. Після чого вслід за ними також виїжджали за кордон на автомобілях призовників, на яких вони приїздили до місця зустрічі», – повідомила 25 серпня Львівська обласна прокуратура.

Вже за кордоном організатори схеми виїзду та їхні клієнти обмінювалися машинами: перші поверталися додому, а ухилянти на власних авто їхали далі в Європу. Слідчі встановили, що за цією схемою незаконно перетнули кордон 14 чоловіків. Кожен клієнт сплачував від 500 до 4000 доларів, в залежності від мети та терміну перебування за кордоном.

У поліції повідомили, що організатором був 53-річний мешканець Волинської області, його спільниками – четверо мешканців Львівської та Волинської областей. Усі вони мали чітко розподілені обов’язки.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Під час обшуків в учасників схеми вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи. На їхні машини, нерухоме майно та гроші наклали арешт.