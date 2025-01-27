Мешканці ЖК «Національний» звернулися до забудовника через загрозу залишитися без опалення

Мешканці житлового комплексу «Національний», що на вулиці Стрийській, 108, звернулися до Львівської міської ради через загрозу залишитись без електрики та опалення посеред зими. Причиною є непорозуміння із забудовником – девелоперською компанією «Моя країна», яка не під'єднала до будинку газ, а за воду й світло й мешканці змушені платити за комерційними тарифами. Заступник міського голови Львова Любомир Зубач у понеділок, 27 січня, повідомив, що є ризик відключення боржників від електроенергії

Любомир Зубач розповів, що будинки дев’ятої та десятої черг на Стрийській, 108 здали в експлуатацію у вересні 2024 року. Проблеми у мешканців виникли з початком зими.

«Під час спільної наради з усіма стейкхолдерами, у будинку не підключили газ, а воду і світло подавали як до будівельного майданчика, тобто за комерційними тарифами. Поки було тепло і люди, звісно, не опалювали електрикою, забудовник сам сплачував обленерго різницю в тарифах. Та взимку суми, очевидно, стали в рази більшими – і тепер девелопер перекладає оплату на плечі людей. Борги ростуть шалено, тож забудовник заявив, що відмикатиме від електрики мешканців-боржників», – написав Любомир Зубач.

Він зазначив, що Львівська міськрада може бути лише майданчиком для переговорів, оскільки будинок в експлуатацію приймала Державна інспекція архітектури та містобудування у Києві. Зубач зазначив, що невідомо, як столичні чиновники приймали будівлю в експлуатацію, якщо там нема газу, а електрику та воду не оформили належним чином.

«Як, по суті, будівельний майданчик став придатним для життя людей житлом? І це, на жаль, не перший такий випадок. Дуже погана тенденція. Я б навіть сказав – схема. Дуже сподіваюсь, що із ситуації з ЖК "Національний" вийдемо з конструктивним результатом. Під час зустрічі як варіант виходу із цієї критичної ситуації міська рада запропонувала забудовнику та мешканцям укласти насамперед меморандум, а вже потім – скласти дорожню карту, рухаючись якою можна було б досягти світла в кінці тунелю чи то у їхньому будинку», – розповів Зубач.

ЖК «Національний» на вулиці Стрийській, 108 у Львові. Фото ЛУН

Співвласниця девелоперської компанії «Моя країна» Тетяна Овчаренко у коментарі ZAXID.NET розповіла, що ЖК «Національний» складається з 15 будинків і в експлуатацію здали не всі. Вона наголосила, що у подібній ситуації, коли мешканці змушені платити за комерційним тарифом, перебувають всі забудовники Львова.

«Підключення за споживчим тарифом відбудеться тоді, згідно з містобудівними та технічними умовами, коли будуть завершені всі будинки. Тому це логічно й за правилами, що обленерго не переводить будинок на споживчий тариф. У такій самій ситуації не лише ми як забудовник, а й всі забудовники Львова, які зводять такі великі житлові об'єкти. Не ми перші, не ми останні. Ми б не хотіли бути в цій ситуації й теж були б задоволені, якби "Львівобленерго" частково приймало в експлуатацію мережі й підключало мешканців до споживчого тарифу», – сказала Тетяна Овчаренко.

Вона зазначила, що до повномасштабної війни й два роки після її початку забудовник компенсовував різницю між споживчим та комерційним тарифом. Однак через складні умови в бізнесі, зростання вартості робіт і матеріалів девелопер змушений припинити це робити. Вона розповіла, що забудовник хоче домовитися з мешканцями, поки їх не переведуть на споживчий тариф.

«На нараді у пана Зубача мешканці, а не забудовник, звернулися з проханням посприяти підключенню газу. Оскільки мешканцям підтвердили в облгазі, що за підключення нас до газу хочуть хабар. Так само як і зі всіх забудовників Львова. Саме тому п'ять будинків, які здали ще 2020 року, мають газ, а два будинки, які нещодавно здали в експлуатацію, досі його не мають. Пан Зубач сказав, що не може на це впливати. Я переконана, що міська влада чудово знає про ці проблеми», – додала Тетяна Овчаренко.

Девелоперська компанія «Моя країна» працює з 2007 року. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що співвласниками є Тетяна Овчаренко, Маргарита Коверко, Володимир Пекар, Михайло Івашків, Роберт Крамарчук та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Артіум"». «Моя країна» входить до групи ексдепутатів Івана та Ігоря Васюників.

Нагадаємо, що ЖК «Національний» розташований на розі вулиць Стрийської та Володимира Великого. Загальна кількість квартир становить 610. Об’єкт складається з п’ятнадцяти будинків.