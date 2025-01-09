Засідання відбудеться наприкінці січня

ПрАТ холдингова компанія «Еко-дім» подало апеляцію на рішення Печерського суду Києва про арешт ділянки площею 1,8 га на вул. Козельницькій, 4 у Львові, де компанія зводить будинок на замовлення Інституту регіональних досліджень НАН. Про це повідомив адвокат компанії Олег Мицик під час пресконференції у четвер, 9 січня.

Засідання суду апеляційної інстанції розпочалося 2 січня, зараз оголошена перерва до кінця січня. Олег Мицик переконаний, що звинувачення прокуратури в злочинному намірі привласнити майно Інституту є безпідставними.

Представники компанії під час пресконференції розповіли, що не змінювали кількості квартир, яку за першим договором у 2018 році мали передати Інституту.

«Що у першому договорі, що в останньому ідеться про 13% квартир. У першому договорі, підписаному у 2018 році ішлося про забудову на площі 0,78 га із загальної ділянки площею 3,26 га. Адже решта території – це земля Інституту і земля загального користування, де має бути громадський простір. Вже після підписання договору компанії з Інститутом ділянку площею 3,26 га поділили на дві, проте площа ділянки під забудову не змінилася, що прописано в останньому договорі з Інститутом», – говорить Олег Мицик.

Прокуратура вважає, що площа під забудову після поділу землі становить 1,8 га. Відповідно, на думку обвинувачення, має зрости площа забудови і, відповідно, кількість квартир, що забудовник мав би передати Інституту.

Проте, говорять в компанії, це непорозуміння, адже більша частина цієї ділянки перебуває в межах червоних ліній, де заборонено будувати – як у 2018 році, так і зараз. Тож будівництво триває на ділянці площею в 0,78 га. Окрім того, в договорі прописано, що земля залишається в державній власності і в користуванні Інституту регіональних досліджень – ані продати, ані подарувати, ані відчужити в інший спосіб її не можна.

«Будівельний майданчик розташований на ділянці площею 0,78 га. Згідно із законодавством, можна забудувати 40% цієї ділянки. Вочевидь, в прокуратурі подумали про 40% від загальної площі в 1,8 га. Але друга частина ділянки, що в межах червоних ліній, не може бути забудована, там по закону – 19%, і там облаштований паркувальний майданчик», – пояснює Олег Мицик.

Щодо інших змін у договорі, про які говорить обвинувачення, то, за словами іншого адвоката – Петра Кравчука – ця інформація не відповідає дійсності, адже умови в квартирах для Інституту, навпаки, були покращені.

Олег Мицик вважає, що слідчий суддя Печерського райсуду Києва, який наклав арешт на землю під будівництвом, як на доказ у кримінальному провадженні, недостатньо дослідив ситуацію. Адвокат додав, що голову правління компанії та голову її наглядової ради – Ігоря Артемовича і Володимира Артемовича – викликали на допит вже після того, як суд ухвалив рішення.

У компанії вважають, що це непорозуміння вирішиться в суді наприкінці січня і роботи можна буде продовжити. Адже, окрім квартир, призначених для Інституту регіональних досліджень, на свої помешкання чекають ще понад 70 інвесторів.

Додамо, що земельна ділянка належить державі в особі Національної академії наук, що підписувала дозвіл на будівництво. Інститут регіональних досліджень, в користуванні якого перебуває земля, жодних претензій до компанії «Еко-дім», за словами її представників, не висував.