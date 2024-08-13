Мешканці Комарна заблокували рух головною дорогою

У місті Комарно на Львівщині без електропостачання залишилося близько 200 квартир через заборгованість місцевого комунального підприємства, яка становить 800 тис. грн. У вівторок, 13 серпня, мешканці перекрили дорогу, вимагаючи повернути світло до їхніх домівок.

У «Львівобленерго» підтвердили ZAXID.NET, що за поданням електропостачальної компанії «Львівенергозбут» відключили ЛКП «Комарно-Сервіс» через заборгованість. У результаті кілька десятків мешканців перекрили центральну дорогу, заблокувавши рух громадського та приватного транспорту. За даними поліції, станом на 19:30 чатсково перекрито рух транспорту, акція триває вже кілька годин. Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку.

Секретар Комарнівської міськради Іван Вовк каже, що йдеться про колишні відомчі будинки, електропостачання яких відбувається через ЛКП «Комарно-Сервіс». Мешканці не мають прямих угод з «Львівобленерго».

«Оскільки там нема точного обліку, постійно кожен місяць є борги. Я спілкувався з директором «Комарно-Сервіс», який каже, що є 800 тис. заборгованості за електроенергію. Є люди, які мають заборгованість 75 тис. грн. Хотіли подавати суд на боржників. Підприємство не має ліцензії на продаж електроенергії. «Львівобленерго» не має прямих договорів з мешканцями, а продає електроенергію КП «Комарно-Сервіс» і виставляє боргові претензії саме цьому підприємству», – розповів Іван Вовк ZAXID.NET.

Він підтвердив, що сьогодні співробітники «Львівобленерго» приїхали відключати електроенергію. А це близько 200 квартир.

«Більшість мешканців сплачують за електропостачання, але є такі, що не платять. Там ще під’єднані гражі, сараї, там не завжди є лічильники. Окрім того, у підвалах є майстерні, які десь наліво крутять світло. Там є бардак», – зауважив Іван Вовк.

З його слів, міська рада вже другий рік пропонує мешканцям створити ОСББ і були господарями в своїх будинках, але «більшість літніх людей того не розуміють».