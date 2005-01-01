Мешканці перекрили трасу Київ–Чоп на Львівщині через вивезення сміття

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:5611484

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Мешканці перекрили трасу Київ–Чоп на Львівщині через вивезення сміття
фото поліції
Люди перекрили дорогу, вимагаючи припинити вивіз сміття на місцевий полігон з інших міст області

У вівторок, 12 червня, приблизно о 10:20 кілька десятків мешканців, що ходять по пішохідному переході, перекрили трасу Київ-Чоп у селі Луб’яна, що у Миколаївському районі Львівщини. Про це ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

За попередніми даними, люди перекрили дорогу через вивезення сміття на місцевий полігон з-поза меж Миколаївського району, зокрема зі Львова та Дрогобича. За даними поліції, перекриття дороги розпочалось приблизно о 10:20. Скільки саме триватиме протест наразі невідомо. Катерина Рибій також уточнила, що поліція регулює рух на цій ділянці та організовує об’їзд для водіїв.

У прес-службі поліції уточнили, що об'їзд проводився біля села Демня, однак мешканці цього села також перекрили дорогу. Вони протестують через аварійний міст у селі, через що не пропускають авто.

Через протести мешканців на трасі утворився затор

Додамо також, що у Миколаївському районі на території «Сірки» заплановане будівництво сміттєпереробного заводу.

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