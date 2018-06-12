У Миколаєві відбудеться позачергова сесія міськради через перекриття дороги Київ – Чоп

Люди перекрили дорогу, вимагаючи припинити вивіз сміття на місцевий полігон з інших міст області

У вівторок, 12 червня, відбудеться позачергова сесія Миколаївської міської ради через протести мешканців щодо прийому сміття на місцевий полігон з інших міст області. Про це «Львівській газеті» розповів голова Миколаївської РДА Андрій Кос.

За його словами, домовитись про припинення перекриття траси Київ – Чоп у селі Луб'яна на Миколаївщині вдалось, оголосивши про скликання позачергової сесії міськради, де розглянуть подальший прийом сміття з інших міст. Засідання сесії розпочнеться о 16:30.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, кілька десятків мешканців перекрили дорогу Київ – Чоп на Львівщині. Вони протестували через прийом сміття на місцевий полігон із інших міст області, зокрема зі Львова та Дрогобича.