У Миколаєві відбудеться позачергова сесія міськради через перекриття дороги Київ – Чоп

Протестувальники наразі розблокували трасу Київ – Чоп

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 15:073210

До теми

У Миколаєві відбудеться позачергова сесія міськради через перекриття дороги Київ – Чоп
фото поліції
Люди перекрили дорогу, вимагаючи припинити вивіз сміття на місцевий полігон з інших міст області

У вівторок, 12 червня, відбудеться позачергова сесія Миколаївської міської ради через протести мешканців щодо прийому сміття на місцевий полігон з інших міст області. Про це «Львівській газеті» розповів голова Миколаївської РДА Андрій Кос.

За його словами, домовитись про припинення перекриття траси Київ – Чоп у селі Луб'яна на Миколаївщині вдалось, оголосивши про скликання позачергової сесії міськради, де розглянуть подальший прийом сміття з інших міст. Засідання сесії розпочнеться о 16:30.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, кілька десятків мешканців перекрили дорогу Київ – Чоп на Львівщині. Вони протестували через прийом сміття на місцевий полігон із інших міст області, зокрема зі Львова та Дрогобича.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Мешканці перекрили трасу Київ–Чоп на Львівщині через вивезення сміття ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук