18 гектарів землі – це єдине пасовище у селі Великі Передримихи неподалік Жовкви, і селяни можуть його втратити назавжди. Ця історія триває ще з 2020 року. Пасовище, де люди роками випасали худобу, Держгеокадастр передав у приватну власність. Кінцевим власником став Мирослав Биков. Однак селяни не стерпіли, справа дійшла до суду і на землю наклали арешт.

Та, як пишуть «Наші гроші. Львів», 8 лютого Личаківський районний суд Львова скасував арешт через бездіяльність слідчих. Адже попри те, що кримінальне провадження було порушено майже рік тому, ця ділянка так і не була визнана речовим доказом.

Сьогодні обурені жителі Великих Передримих приїхали до Львова. Кажуть: про такий стан справи дізналися з преси.

«Землі у нас більше немає, це єдине пасовище, де ми можемо випасати худобу. У селі є 45 голів великої рогатої худоби. І, звичайно, втратити корів – це дуже страшно. Там ще за Польщі було поле. Потім там пас худобу колгосп. На ділянці є електропастух, ділянка огороджена. У Геокадастрі казали нам, що вони проводили ревізію і що там рілля. Вони самі собі ревізію написали так, як їм було вигідно. Але фактично ніякої ріллі там немає і ніколи не було. Там споконвіку пасовище», – розповідає жителька с. Великі Передримихи Марія Поврозник.

Селяни намагалися піти до прокуратури, однак туди їх не пустили. Тож вони збираються тепер вирішувати питання із адвокатом, адже збираються відстояти пасовище для своїх корів. А ще остерігаються, щоб там не збудували свиноферму.

Нагадаємо, у грудні 2020 року громада села дізналася, що їхнє пасовище передали у приватну власність. А в документах ця земля значилася як зоране поле. Обласний геокадастр поділив пасовище на дев’ять ділянок і передав їх у приватну власність, пояснюючи, що земля була поза межами села. Потім ділянки продали третій особі, яка об’єднала їх в одну, повідомив депутат Жовківської міської ради Богдан Юрдига. Тож тепер у документах це не пасовище, а 18 га зораної землі.

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