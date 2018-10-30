Мешканці Великого Любеня вимагають відновлення лікарні

У Львові інспектори з паркування в перший день роботи не оштрафували жодного водія

На Цвинтарі орлят українці та поляки спільно вшанували пам’ять загиблих у війні 1918-1919 років

На Львівщині ОТГ залишилася без власного медичного закладу. Мешканці Великолюбінської об'єднаної громади, що на Городоччині, вимагають повернути їм лікарню. Медичний заклад, що обслуговував понад дев'ять тисяч людей, зачинили півроку тому. Тож тепер місцеві їздять лікуватись у Городок, або до Львова.

Лікарню Великого Любеня закрили півроку тому. Тепер тут діє лише сімейна амбулаторія, яка працює з понеділка по суботу. Тож у неділю, або зі серйозними захворюваннями, мешканці їздять до Городка.

«Прямого сполучення тут немає. Тут треба до Крижової їхати, а з Крижової пересідати на інший автобус. А там ще треба йти 2 км пішки», – пояснив місцевий мешканець пан Андрій.

А ось пан Богдан працює водієм місцевої швидкої понад тридцять років. Розповідає: коли єдина бригада екстреної допомоги виїжджає на виклик, пункт швидкої зачиняють.

«Поки я, наприклад, їду в Коробуж, із Коробужа – в Городок, із Городка – сюди, то виходить – 1,5-2 години. От сьогодні, наприклад, вихідний. Ми, як їдемо, замикаємо лікарню. Закриваємо, і – на виклик», – пояснив Богдан Кулай.

Тож у Великому Любені влаштували збори селища, на розгляд яких винесли вимогу – повернути їм лікарню.

«Щоби діти мали де лікуватися, ми хочемо повернути лікарню», – пояснила місцева мешканка Марія Рильська.

«От, наприклад, дитина захворіла. То зміряти температуру, будь-яке первинне лікування, призначення якихсь ліків – має бути», – вважає місцевий мешканець Володимир.

Раніше тут діяли чотири відділення: терапевтичне, педіатричне, неврологічне й пункт швидкої допомоги. Та голова ОТГ каже: заклад закрили, бо мешканці лікувалися в інших містах.

«Приходить рахунок із Городка на 120 тисяч, на 130 тисяч гривень. Чомусь наші люди лікувалися в іншому терапевтичному, неврологічному, дитячому. Хоча мали тут! То виходить, що селищна рада платила і тут лікарям, у яких ніхто не лікувався, і там», – пояснив голова ОТГ Йосип Фабрига.

Тож на місці Великолюбінської лікарні мають створити обласний медзаклад.

«Це рішення, яке ухвалила сесія селищної ради щодо передачі в комунальну власність Львівської обласної ради. З метою створення реабілітаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні», – каже Йосип Фабрига.

Наприкінці зборів доходять до компромісу. Поки що і далі лікуватимуться в райцентрі. Влада обіцяє створити тут цілодобовий стаціонар.

«Я думаю, що ми би могли разом спільно зі селищної радою вивчити питання щодо відновлення стаціонарних ліжок у кількості 5-10 ліжок», – розповів голова Городоцької районної адміністрації Володимир Ременяк.

Працівників Великолюбінської лікарні обіцяють влаштувати на роботу у майбутньому реабілітаційному центрі. Зараз вони проходять перекваліфікацію.