Героїня репортажу ZAXID.NET добилася ремонту в сільській амбулаторії

У амбулаторії с. Кунин не було світла і у дощову погоду текло зі стелі

У амбулаторії сімейної медицини с. Кунин, що у Жовківському районі, полатали дах і провели світло у кабінет сімейного лікаря: вкрутили лампочку, відремонтували розетку і вимикач. Навесні планують провести ремонт амбулаторії і створити нормальні умови і для лікарів, і для пацієнтів, повідомила ZAXID.NET головна лікарка амбулаторії Руслана Омеляш.

ZAXID.NET писав про те, що молодій сімейній лікарці, яка прийшла працювати в село за скеруванням, медсестрам доводиться приймати пацієнтів у жахливих умовах. Через дірявий дах у дощову погоду медпрацівники змушені були підставляти відра, бо капало зі стелі. Світла у амбулаторії не було, точніше, лампочка горіла лише у туалеті. У всій амбулаторії була лише одна працююча розетка.

Після виходу публікації на амбулаторію нарешті звернули увагу. Спершу полатали дах, замінили дірявий шифер. У п’ятницю, 26 жовтня, електрик поміняв кабель і провів світло у кабінет сімейного лікаря. Тепер у нього горить лампочка, працює розетка і вимикач.

«Ми зробили роботу, яку можна було зробити зараз, щоб поліпшити умови праці сімейному лікарю. На початку листопада докупимо ще кабель і замінимо його у всій амбулаторії. Ці роботи виконувалися за гроші Жовківської центральної районної лікарні. Зараз готується мікропроект, за гроші якого плануємо навесні провести ремонт амбулаторії», - повідомив директор лікарні Ігор Шевців.