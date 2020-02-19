Мешканці Винників заблокували автомобілями під’їзд до місцевого госпіталю

У Львові в пам'ять про Небесну сотню у небо запустили світлові промені

У середу, 19 лютого, у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю. Близько 14:00 до брами шпиталю почали звозити автомобільні шини. Паніка почалася у середу зранку, коли з госпіталю почали евакуйовувати пацієнтів.

«Якщо ми відпустимо всіх хворих, хто нас захистить? Хворих нема, пустий госпіталь – завозіть, кого хочете. Ми будемо стояти до кінця. В нас іншого виходу немає. Бо ми залишимося без роботи. Ніхто нічого не пояснює, сказали евакуація», – зазначила працівниця госпіталю.

Пізніше у ЛОДА повідомили, що на базі госпіталю ветеранів війн та репресованих у Винниках відбулися навчання медиків щодо готовності лікарень до госпіталізації хворих з китайським коронавірусом Covid-19. Цю інформацію підтвердило й керівництво госпіталю.

«Це відбувались симуляційні навчання. Близько восьмої ранку в ЛОДА рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС було прийнято рішення провести у нас симуляційні навчання щодо ймовірного переведення пацієнтів із госпіталю в інші лікувальні установи. Для того, щоби забезпечити місця для пацієнтів, які би, можливо, могли постраждати, якщо літак сів би у Львові і щось би трапилось надзвичайне, то люди, які би знаходились на борту, то цей госпіталь наш міг би прийняти тих пацієнтів, які отримали травми для проведення рентгенів, операцій», – зазначив у коментарі ZAXID.NET гендиректор госпіталю Максим Прикупенко.

Фото ZAXID.NET

За його словами, інформація про проведення таких навчань надійшла лише вранці середи, 19 лютого.

«Пацієнти, які мали бути виписані, були виписані додому. Всіх решта пацієнтів при потребі переводили в інші лікувальні установи області та міста», – зазначив Максим Прикупенко.

«Я маю інформацію, що до нас на карантин пацієнтів з літака не привезуть. Заклад не готовий прийняти людей на карантин. У нас дійсно багато пацієнтів. І заклад визначався в разі необхідності, в разі виникнення надзвичайної ситуації, якщо би була потреба, щось відбулося з літаком при посадці», – сказав Максим Прикупенко.

У мережі Facebook журналістка Наталка Волосацька опублікувала відео, на якому зафіксовано, що люди, які заблокували автомобільними шинами в'їзну браму госпіталю, відмовляються будь-кого впускати та випускати.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, за словами заступника голови ЛОДА Івана Собка, уже відомо, де евакуйованих людей поселять на час 14-денного карантину. Проте наразі він відмовися розголошувати цю інформацію, наголосивши, що карантин евакуйовані українці проходитимуть не на Львівщині.