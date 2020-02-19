У соцмережах поширюють фейковий збір голосів проти прийому українців з Китаю

Усім користувачам надходить однаковий текст з проханням зателефонувати на гарячу лінію

Від вівторка, 18 лютого, у багатьох групах та у приватних повідомлення користувачам Facebook у Львівської та Тернопільської областей надсилають повідомлення про збір голосів проти поселення евакуйованих із Китаю українців. Розсилка повідомлень збіглася у часі із поширенням провокаційних закликів до перекриття доріг чи встановлення блокпостів, аби унеможливити перевезення українців з Китаю. Наразі невідомо, чи фейкові опитування є простим жартом, чи їх використовують для посилення паніки серед деяких користувачів соцмереж.

У більшості випадків прохання зателефонувати на гарячу лінію надходить у приватні повідомлення. Текст в усіх випадках однаковий: «Привіт! Наберіть цей номер гарячої лінії: 0800500422, там зафіксують голос, що ми проти і не готові приймати в себе людей з Китаю на карантин! Розішли всім своїм знайомим, поки не пізно». Аналогічне повідомлення також можна знайти у багатьох популярних львівських та тернопільських групах на Facebook.

Вказаний у повідомленні номер справжній – менше тижня назад цей же номер використовував одіозний політик, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов для голосування у своєму Telegram-каналі.

Зараз при спробі зателефонувати на цей номер вмикається автовідповідач, який каже: «Дякую. Ваш голос зараховано».

Інших контактів, пов'язаних із цим опитуванням, наразі не вдалося знайти. Після дзвінка на номер гарячої лінії сума коштів на мобільному рахунку не змінюється, тому наразі поширення повідомлень про фейкове опитування більше схоже на чийсь жарт.