Мешканці захопленого Бердянська вийшли на мітинг перед окупантами
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Мешканці захопленого російськими військами Бердянська зібралися на центральній площі перед міськрадою з вимогами до окупантів забиратися з міста. Учасники мітингу співають гімн України, скандують «Бердянськ – це Україна!», «Домой!», «Смерть ворогам!», «Путін – х**ло!» та інші гасла.
Захоплений Бердянськ. Протести проти окупації. pic.twitter.com/FQobVxEsKt— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 28, 2022
Як повідомляють місцеві ЗМІ, розходитися бердянці не планують. Російські окупанти не протидіють проведенню мітингу, проте перед будівлею міськради вишикувалися кілька автоматників і бронетехніка.
Жителі Бердянська на фоні російської військової техніки співають Гімн України!— Українська правда ️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!"
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