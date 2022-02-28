Як повідомляють місцеві ЗМІ, розходитися бердянці не планують. Російські окупанти не протидіють проведенню мітингу, проте перед будівлею міськради вишикувалися кілька автоматників і бронетехніка

Мешканці захопленого російськими військами Бердянська зібралися на центральній площі перед міськрадою з вимогами до окупантів забиратися з міста. Учасники мітингу співають гімн України, скандують «Бердянськ – це Україна!», «Домой!», «Смерть ворогам!», «Путін – х**ло!» та інші гасла. Захоплений Бердянськ. Протести проти окупації. pic.twitter.com/FQobVxEsKt — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 28, 2022 Як повідомляють місцеві ЗМІ, розходитися бердянці не планують. Російські окупанти не протидіють проведенню мітингу, проте перед будівлею міськради вишикувалися кілька автоматників і бронетехніка. Жителі Бердянська на фоні російської військової техніки співають Гімн України!

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!"

pic.twitter.com/30pxr0a8zQ — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022

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