Підозрювані приїжджали до покупців на заздалегідь обумовлене місце

Правоохоронці викрили жителів Нововолинська, які організували незаконний продаж дизельного пального за ціною значно нижчою ринкової. За скоєне їм загрожує до шести років увʼязнення. Про це повідомила 12 березня пресслужба теруправління БЕБ у Волинській області.

За даними слідства, підозрювані обладнали автомобіль трьома ємностями по 1000 літрів кожна, які мали системи перекачування та паливороздавальні пістолети. Вони приїжджали до покупців на заздалегідь обумовлене місце й продавали підакцизний товар за ціною значно нижчою ринкової. У БЕБ наразі не уточнюють кількість учасників схеми.

Детективи провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили понад 10 тонн дизельного пального сумнівної якості, талони майже на 70 тис. літрів пального, 10 тис. доларів готівки, 138 платіжних карток різних банків, чорнові записи тощо.

Досудове розслідування розпочали за ч. 1 ст. 204 (зберігання, транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років увʼязнення.