Мешканців Прикарпаття попередили про небезпеку через бурого ведмедя
У заповіднику «Горгани» на Франківщині зафіксували сліди бурого ведмедя
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На території природного заповідника «Горгани», що на Прикарпатті, помітили сліди бурого ведмедя. Через це мешканців прилеглих сіл просять бути обережними. Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.
Представники парку закликали всіх мешканців прилеглих до заповідника сіл бути обережними та уважними при перебуванні на відкритих просторах, особливо у лісових місцевостях.
«Увага, друзі! На території нашого заповідника зафіксовані сліди бурого ведмедя! Це захоплююча новина, яка свідчить про різноманіття нашої дикої природи та наявність цих прекрасних створінь в нашому регіоні. Прохання до всіх мешканців прилеглих до заповідника сіл бути обережними та уважними при перебуванні на відкритих просторах, особливо у лісових місцевостях. Давайте разом допоможемо зберегти спокій і гармонію в нашому довкіллі, залишаючи йому мир та спокій для всіх його мешканців. Дякуємо за розуміння та співпрацю!», –йдеться у повідомленні.
Сліди бурого ведмедя на території природного заповідника «Горгани»
У Всесвітньому фонді природи (WWF) при зустрічі з ведмедем рекомендують перш за все зберігати спокій і не пробувати бігти чи втікати. Навіть дуже добре фізично підготовленій людині буде важко змагатися з ведмедями. Найкраще рішення – не обертаючись спиною, неспішно відходити на безпечну відстань.
Не треба панікувати, робити різкі рухи, намагатися відганяти ведмедя камінням, сніжками чи палицею, а також різкими звуками. Реакція тварини може бути непередбачуваною. Щоб відвернути увагу ведмедя, можна кинути щось зі своїх речей, наприклад, шапку, шарф чи куртку. Це може зацікавити тварину на деякий час і дозволить відійти на безпечну відстань.