Ведмедя помітили у районі села Селисько, що приблизно за 13 км від Львова

У четвер, 28 вересня, у селі Селисько неподалік Львова місцеві мешканці помітили ведмедя. На офіційній сторінці Солонківської територіальної громади опублікували фото та поради, як діяти при зустрічі з твариною.

Як повідомили на сторінці Солонківської територіальної громади, ведмедя помітили у районі села Селисько, що приблизно за 13 км від Львова. Поруч із цим селом розташований Старосільський замок, парк розваг «Уруру», а також ранчо у селі Лопушна.

Червоним кольором позначене село, біля якого помітили ведмедя

«Ця дика тварина є небезпечною, а зустріч із ним може бути вкрай ризикованим для вашого життя. У разі помічення клишоногого телефонуйте за номером: 0974545849 Роман», – інформує Солонківська громада та рекомендує дотримуватись таких правил безпеки:

Не наближайтеся до ведмедя. Залишайтеся на безпечній відстані.

Ведіть себе тихо, не шуміть, щоб уникнути привернення його уваги.

Якщо ви все ж помітили ведмедя у вашому оточенні, не намагайтеся його вигнати або впіймати.

Зверніться за вказаним номером, щоб отримати професійну допомогу.

Нагадаємо, що у серпні біля Трускавця блукав бурий ведмідь. Лісники припускали, що ведмедя випустили із незаконного вольєра або звір прийшов з Бескидів.