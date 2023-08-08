Мешканців закликають бути обачними

У вівторок зранку, 8 серпня, у сільській місцевості Дрогобицького району помітили бурого ведмедя. Дрогобицька районна військова адміністрація закликала мешканців бути обачними.

Бурого ведмедя бачили в селах Гаї, Лази, Доброгостів, Стебницька дача, Лікарський берег, квартал 65 і 77. Зазначимо, село Доброгостів та місто Стебник розташовані в межах 10 кілометрів від Трускавця. Тварину помітили у лісопосадці. Лісники припускають, що ведмедя випустив хтось із незаконного вольєра або звір прийшов з Бескидів.

У Дрогобицькій РВА грибників та інших мешканців просять бути обачними, не заходити у ліс, а у разі виявлення тварини телефонувати лісничому – тел. 096 970 18 30 (Василь Дмитришин).

Ведмідь бурий — є найбільш знаним видом своєї родини, одним з найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України. З 2003 року ведмедя бурого занесено до Червоної книги України.

Бурий ведмідь є небезпечним для людини хижаком. Одним ударом лапи тварина здатна повалити дорослу людину і зламати кістки. Якщо ведмідь зустріне людину в лісі, то навряд чи нападе першим, якщо людина не стане проявляти агресію (розмахувати палицею або руками, кричати і так далі). Якщо налякати тварину або поранити, то шансів на порятунок залишиться вкрай мало. Поранений ведмідь здатний за лічені секунди наздогнати втікача і розірвати його тіло на шматки.

Якщо зустріли ведмедя:

Старайтесь не турбувати тварину і повільно йдіть назад (не розвертаючись). Ні в якому випадку не можна бігти, тому що це приверне увагу ведмедя і він поженеться за вами.

Не дивіться ведмедю в очі.