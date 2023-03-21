Відомо, що ведмедиці народилися в Подільському зоопарку, що у Вінниці

У середу, 21 березня, працівники митного поста «Львів-південний» оформили незвичайний «вантаж»: два гімалайських ведмеді – Пушинку та Умку. Клишоногих відправляють до Німеччини на постійне проживання. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської митниці.

Відомо, що ведмедиці народилися в Подільському зоопарку, що у Вінниці. Цікаво, що перетинають кордон чотирилапі зі справжніми українськими паспортами, де вказано не лише календар щеплень, але й цікаві особливості. До прикладу, вміння «чудово лазити по деревах, знаходити укриття в дуплі, застеляти його листям і впадати у сплячку».

Перетинають кордон чотирилапі зі справжніми українськими паспортами

«Дві самички їдуть до Німеччини, де на них чекають місцеві женихи. На жаль, у час війни навіть тваринки змушені покидати рідну землю, щоб жити в спокої і дати здорове потомство», – йдеться у дописі Львівської митниці.

Також у повідомленні Львівської митниці зазначено, що ведмедиці проживали в одному із зоопарків Львівщини, однак у коментарі ZАXID.NET у відомстві відмовилися називати в якому саме, мовляв, щоб не зашкодити безпеці тварин, які там проживають. У зоопарку «Лімпопо», що в селі Меденичі на Львівщині, ZАXID.NET не підтвердили проживання у них Умки і Пушинки. Також не мешкали ці клишоногі і в ведмежому притулку «Домажир», що поблизу Львова.