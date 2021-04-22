27-річного мешканця смт. Краківець Яворівського району судитимуть за фальшивий ПЛР-тест. Він вдома підробив довідку про негативний тест на Covid, щоб не відбувати 14-денний карантин після повернення з-за кордону.

Фальшивий документ виявили прикордонники пункту пропуску «Краківець - Корчова». Чоловік надав результат медичного дослідження з ознаками підроблення.

«27-річний мешканець селища Краковець Яворівського району заздалегідь, використовуючи домашню оргтехніку, самостійно виготовив бланк висновку дослідження на виявлення SARS-CoV-2 (захворювання «коронавірус COVID-19») з негативним результатом, який в подальшому пред’явив інспектору Державної прикордонної служби України на пункті пропуску «Краківець - Корчова», в’їжджаючи в Україну з Республіки Польща», — повідомили у поліції.

Така довідка знімає обмеження, які передбачені законодавством. Людина, що повертається з-за кордону, має відбути 14-денну самоізоляцію вдома або ж пройти тест на коронавірус.

Слідчі Яворівського району відкрили кримінальне провадження за ч.1, ч.4 ст.358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), що передбачає штраф або арешт чи обмеження волі. Обвинувальний акт передали на розгляд місцевого суду.