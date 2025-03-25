Мешканців Тлумацької громади просять не турбуватися, якщо побачать у небі дрон з доставкою

До амбулаторій у Тлумацькій громаді ліки доставлятимуть за допомогою БпЛА. Проєкт реалізовуватимуть спільно з наразі неназваною американською компанією.

Як повідомили у Нижнівській сільсьскій раді 25 березня, першочергово доставлятимуть ліки за виписаними рецептами від сімейного лікаря за державною програмою «Доступні ліки». Мешканців села просять не турбуватися, якщо побачать у небі дрон з доставкою.

«Як відрізнити цей безпілотник від інших: в нього білий фюзеляж, червоні крила, маркування жовто-блакитним кольорами, і навігаційні вогники, що блимають на кінцях крил. Літак літає майже безшумно за рахунок електричних двигунів», – зазначили в сільраді.

Коли проєкт запрацює і чому

Ліки у громаду почнуть доставляти дронами з квітня, повідомила «Суспільному» директорка Тлумацького центру первинної медичної допомоги Оксана Мельник. Проєкт реалізовують за фінансової підтримки американських благодійників.

«Не у всіх селах Тлумацької громади є аптечні кіоски. Тому деяким людям доводиться їхати за 25 чи 50 км, щоб отримати необхідні ліки. Цивільна авіація – це гарна нагода доставити ліки у віддалені населені пункти, зокрема, Петрилів, Гостів, Нижнів для людей, які не мають можливості виїхати зі села, щоб їх купити», — пояснила Оксана Мельник.

За словами Оксани Мельник, американська компанія отримала дозвіл на польоти дронів у радіусі 30 км від місця розташування бази. Ліки, які доставлять БпЛА, отримає медичний працівник.

«Всі замовлення — індивідуальні, для одного пацієнта. Вони будуть підписані, марковані. Відповідно, медсестра, яка отримає замовлення у селі, рознесе їх за адресами або пацієнт прийде в амбулаторію і забере. Ні ми, ні пацієнти не оплачують цю доставку», — сказала Оксана Мельник.