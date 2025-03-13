Наразі банки грудного молока в Україні функціонують у Києві та Львові

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні працюють над створенням банку грудного молока. На реалізацію проєкту спрямують 50 тис. канадських доларів, повідомила 12 березня директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук.

Допомогу надала канадська благодійна організація Vancouver Island Supports Ukraine. У лабораторії банку отримуватимуть грудне молоко від донорів, досліджуватимуть склад та розподілятимуть серед немовлят, які його потребують.

«Іноземні меценати надали закладу 50 тис. канадських доларів для реалізації проєкту “Банк грудного молока”. Це підтримка матерів, які хочуть, але з певних причин не можуть годувати грудьми та можливість забезпечити дитину найкращим харчуванням безоплатно», – зазначили в департаменті охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.

Наразі банки грудного молока в Україні функціонують у Києві та Львові. У 2022 році лабораторії відкрили у неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні та Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, спрямувавши на це загалом 28 млн грн благодійної допомоги та коштів обласного бюджету.