Мешканцю Львівщини присудили п’ять років тюрми за викрадення і зґвалтування екскоханки
Львівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та посилив покарання для 39-річного мешканця Жовківщини Назарія Шостака, який минулого року викрав і зґвалтував жінку, з якою раніше мав позашлюбні стосунки. Замість умовного покарання ґвалтівнику призначили п’ять років в’язниці. Про новий вирок повідомили в прокуратурі Львівщини.
За матеріалами справи, наприкінці квітня 2025 року у Жовкві засуджений викрав з зупинки громадського транспорту жінку, з якою раніше у них були близькі стосунки. У той вечір потерпіла після роботи чекала автобус, щоб дістатися додому. Поруч зупинився бус. За кермом перебував її близький знайомий. Чоловік запросив її сісти в авто, щоб поспілкуватися про відновлення стосунків, проте вона відмовилася. Тоді він силоміць заштовхав жінку в авто і поїхав.
«На шляху до лісового масиву чоловік кілька разів вдарив пасажирку в обличчя, а в лісі зґвалтував. Після скоєного – підвіз її ближче до дому і відпустив, а жінка у той же вечір звернулася до правоохоронців», – розповіли в прокуратурі.
У червні 2026 року Жовківський районний суд визнав Назарія Шостака винним у незаконному позбавленні волі, викраденні людини і зґвалтуванні (ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 152 ККУ) та призначив йому позбавлення волі на п’ять років, але звільнив від відбування покарання, встановивши рік випробувального терміну. Прокурори оскаржили вирок.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Обґрунтовуючи свою позицію в апеляції, прокурори звернули увагу на ряд важливих обставин, які не врахував суд першої інстанції. Зокрема, потерпіла систематично зазнавала психологічного та фізичного насильства, а також примусу й погроз у присутності власних дітей», – зазначили в прокуратурі.
Крім того, за даними слідства, засуджений систематично порушував закон. Так, лише протягом 2014 -2026 років його 11 разів притягували до адміністративної відповідальності. Зокрема, за керування у стані сп'яніння, скоєння ДТП, дрібне хуліганство та непокору поліції.
Також щодо нього на розгляді в тому ж суді перебуває ще один обвинувальний акт – за вимагання в іншої жінки (з якою теж мав позашлюбні стосунки) 5 000 доларів з погрозами поширити її інтимні фото та напад на поліцейського при затриманні (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 345 ККУ).
Апеляційний суд погодився з доводами прокурорів, скасував попередній вирок у частині призначеного покарання та ухвалив новий – п’ять років реального позбавлення волі. Вирок уже набрав законної сили.