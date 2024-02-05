У суді чоловік сказав, що не міг зґвалтувати доньку, бо «хворіє на імпотенцію»

Надвірнянський районний суд визнав винним 48-річного місцевого жителя у зґвалтуванні своєї 13-річної доньки. За скоєне чоловіку присудили 13 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 січня, раніше судимий за розбій прикарпатець упродовж лютого-квітня 2022 року тричі ґвалтував свою 13-річну доньку, застосовуючи фізичну силу та психологічне насильство. Про це знала мати дівчинки, проте боялася втручатися. Рідні ж чоловіка розповіли в суді, що він «дебоширив» тільки, коли напивався.

У суді чоловік не визнав своєї вини, від показів відмовився і вказав, що не міг зґвалтувати доньку, бо «хворіє на імпотенцію». Проте експертиза цього не підтвердила. Суд також врахував те, що за місцем проживання чоловік характеризується негативно, зловживає спиртними напоями, вихованням дітей не займається і ніде не працює.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Олена Максименко визнала винним прикарпатця у зґвалтуванні соби, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, і присудила йому 13 років позбавлення волі. Вирок суду набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.