Чоловік був співмешканцем матері потерпілої і наглумився над нею у нетверезому стані

Тячівський районний суд визнав винним жителя села Калини у зґвалтуванні жінки з інвалідністю. Раніше судимому за крадіжку чоловіку призначили три роки позбавлення волі.

Як вказано у вироку суду, який винесли 17 січня, закарпатець двічі зґвалтував жінку з інвалідністю І групи без обох ніг – 16 і 17 серпня 2023 року. Чоловік був співмешканцем матері потерпілої і наглумився над нею у нетверезому стані.

Житель Калин визнав свою вину. Суд врахував, що у 2019 році чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку, а тому його виправлення без позбавлення волі може становити небезпеку для суспільства.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Мар’яна Сойма призначила обвинуваченому три роки позбавлення волі. Також в суді повідомили, що під час розгляду справи потерпіла померла, тож проти жителя Калин відкрили ще одне кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.