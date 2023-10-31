24-річного мешканця села Порошково затримали наступного дня після інциденту

На Закарпатті поліція затримала 24-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчинки. Вони відпочивали в одній компанії, а коли залишились наодинці – він її зґвалтував.

Як повідомили 31 жовтня в поліції, вночі 30 жовтня до правоохоронців зателефонувала 41-річна мешканка села Порошково Ужгородського району. Вона повідомила, що її 14-річну доньку зґвалтували.

Поліцейські попередньо встановили, що дівчинка відпочивала в компанії своєї 35-річної подруги та двох односельців. Усі вони вживали алкоголь. Коли жінка та один із чоловіків пішли додому, 24-річний місцевий мешканець зґвалтував неповнолітню.

Наступного дня чоловіка затримали правоохоронці. Слідчі повідомили йому про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої за ч. 1 ст. 155 ККУ. Наразі він перебуває в СІЗО.