Райсуд на Волині призначив вісім років тюрми 30-річному чоловікові, який у стані сп'яніння зґвалтував 14-річну дівчину. Свою провину насильник визнав лише частково і запевнив, що питав згоду, хоча сама потерпіла дівчина це заперечила. За скоєне йому не лише призначили ув'язнення, а й зобов'язали виплатити 250 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у вироку Рожищенського райсуду, обвинувачений влітку минулого року приїхав до свого двоюрідного брата для збирання ягід. У будинку також жила співмешканка брата та її діти, зокрема, 14-річна донька. Вночі 24 липня п'яний чоловік зґвалтував дівчину і попросив її нікому про це не розповідати. Однак підлітка таки розповіла про пережите своїй матері.

Обвинувачений на судовому засіданні заявив, що начебто питав згоди у дівчини, і вона була не проти. Також визнав, що просив потерпілу нічого не розповідати матері, оскільки «не бажав скандалу». Натомість сама потерпіла дівчина заявила, що ніякої згоди у неї він не питав. Близькості вона не хотіла, але не опиралась, оскільки боялась обвинуваченого.

Судово-психіатрична експертиза показала, що у дівчини є легка розумова відсталість, загальний психологічний розвиток її віку не відповідає. Тож дівчина не могла усвідомлювати до кінця характер і значення вчиненого щодо неї насильства.

Суддя В'ячеслав Требик визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 152 ККУ (зґвалтування) та призначив йому вісім років тюрми. Строк відбування покарання рахуватимуть з липня 2022 року, коли чоловіка затримали. Окрім того, суддя також постановив виплатити потерпілій дівчині 250 тис. грн моральної компенсації. Також за проведені експертизи чоловік повинен буде заплатити 46 тис. грн.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.