Хрест на вшанування пам’яті жертв Батуринської трагедії

Меценати подарували заповіднику «Гетьманська столиця» втрачену ікону «Богородиця Одигітрія» ХVІІІ ст., яка, ймовірно, походить з місцевого храму Батурина – міста, яке вщент знищило у 1708 році московське військо за наказом царя Петра I. Тоді воно було столицею гетьмана Івана Мазепи.

«Напередодні дня народження гетьмана Кирила Розумовського заповідник отримав щедрий подарунок від Ігоря Грициняка та Мирослава Табачина. До фондової колекції заповідника меценати передали визначну пам’ятку іконопису ХVІІІ століття – образ “Богородиця Одигітрія”», – повідомили 21 березня на сторінці національного історико-культурного заповідника.

Фахівці повідомили, що ікона в кіоті написана на дереві, вона має золочення. Ікону написав невідомий майстер. Вона, вірогідно, походить з одного з храмів Батурина. У повідомленні не зазначається, яка мистецька цінність ікони, а також, де меценатам вдалося її знайти.

Богородиця Одигітрія з храму Батурина ХVІІІ ст. (фото заповідника)

Національний заповідник «Гетьманська столиця» розташований у Батурині. Це місто у XVII-XVIII ст. було резиденцією гетьманів Лівобережної України Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Кирила Розумовського. Там була фортеця і цитадель, п’ять храмів, монастир, довкола розрослося місто на 10 тис. населення.

Меморіал гетьманської слави. Постаті гетьманів, життя яких було пов’язане з Батурином – Дем’ян Многогрішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик та Кирило Розумовський (фото ZAXID.NET)

У листопаді 1708 року московське військо вчинило геноцид у столиці гетьмана Івана Мазепи Батурині: повністю винищили всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі. Кількість загиблих сягала 11-15 тис. людей. Місто пограбували і спалили, православні церкви за наказом Меншикова також знищили. Батуринська різанина була помстою московського царя Петра I за те, що Іван Мазепа під час Північної війни підтримав шведського короля Карла XII.

Відбудована Батуринська цитадель і церква козацького бароко (фото ZAXID.NET)

У 1990-2000-х роках у місті провели розкопки та перепоховали жертв трагедії у відбудованій церкві Воскресіння Господнього. Згодом там створили заповідник.