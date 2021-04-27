Для завідувачки бактеріологічної лабораторії «Ескулаб» Людмили Костюк робота – це стиль життя

Сучасний світ сповнений викликів і чи не найважливіші з них – це якісне вирішення проблем зі здоров’ям, що неможливо без сучасних та достовірних лабораторних досліджень. Так, медична лабораторія «Ескулаб» на сьогодні надає послуги міжнародного рівня якості діагностичних досліджень у Львові із найбільшою мережею відділень у Західній Україні. Мережа налічує понад 100 відділень у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях та м. Київ.

Головне – це люди

Місія лабораторії «Ескулаб» – робити якісні, достовірні аналізи вчасно та швидко

Чи не головна місія компанії – стати максимально корисною ланкою в системі охорони здоров’я загалом, сприяти ефективній взаємодії між пацієнтами, державними і приватними медичними організаціями. І досягнення цієї мети було б неможливим без людей, які там працюють, адже саме вони – професійні та яскраві особистості, що надихають рухатись уперед! Однією з таких людей є завідувачка бактеріологічної лабораторії «Ескулаб» Людмила Костюк, для якої робота – це не рутинна справа, а стиль життя! Хоча до своєї мрії жінка прямувала не один рік, зараз вона впевнена, що знайшла те місце, в якому може реалізувати себе на максимум.

«У компанії «Ескулаб» я працюю з початку відкриття бактеріологічної лабораторії. А точніше – я прийшла сюди, коли ще тільки відбувалося її проєктування. Вирішальним для мене був той момент, коли я побачила роботу компанії зсередини. Тобто, коли відбувалося будівництво цього підрозділу, я побачила, як люди працюють, хто тут керівники, відчула атмосферу, що панувала в компанії. Це й спонукало мене долучитись до цієї команди. На цей момент я працювала в іншій відомій лабораторії і там не було власне такої атмосфери, не було того вогню в очах у керівництва», – каже Людмила Костюк.

Змінюватись ніколи не пізно

За словами пані Людмили, вона закінчила лікувальний факультет в Інституті Богомольця, після чого була лікарем-судмедекспертом у Києві, потім перекваліфікувалася у бактеріолога, працювала у Львівській обласній санітарно-епідеміологічній станції на посаді завідувача лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Власне ця робота дала старт для того, щоб вивчати щось нове. В«Ескулаб» звернули увагу на її досвід і запросили спеціалістку до себе.

«Змінювати щось у житті ніколи не пізно. Вчитися також. Так у 40 років я закінчила спеціалізацію з вірусології, змінила місце завідувача лабораторії особливо небезпечних інфекцій, санітарну бактерілогію, в якій пропрацювала багато років, на абсолютно новий для мене напрям – клінічну бактеріологію. Довелося вчити все з нуля. Але мені вдалося, і в 45 років я прийшла в «Ескулаб». І жодного разу ні про що не пошкодувала, адже найголовніше – це бажання та внутрішня мотивація, той вогник всередині, який дає снаги у всьому. Баклабораторія «Ескулаб» працює вже майже три роки і я тут зі самого початку. Чесно кажучи, я завжди мріяла стати лікарем, бо виросла у сім’ї медиків, і моя бабуся працювала в санітарно-епідеміологічній станції, батьки працювали, і я в дитинстві не хотіла бути ні співачкою, ні космонавтом, а суто лікарем», – розповіла Людмила Костюк.

Надійний партнер у збереженні здоров’я

Місія лабораторії «Ескулаб» – це, насамперед, робити якісні, достовірні аналізи вчасно та швидко. На сьогодні лише баклабораторія виконує понад 100 аналізів на день. Тут використовують класичний бактеріологічний метод – тест-системи, також вже невдовзі планують придбати баканалізатор, адже так працює вся Європа, Америка, Канада, тобто всі розвинені країни.

«Місія нашої лабораторії – бути надійним партнером у збереженні здоров’я. Чим ми відрізняємося від інших лабораторій? Можливо, на перший погляд, нічим. Але, по-перше, у нас працюють фахівці надзвичайно високого класу, бо ми зібрали тут найкращих. По-друге, ми постійно вчимося. Наприклад, працюючи в іншій лабораторії, у мене рідко були можливості для професійного навчання, тут постійно впродовж року ми проходимо навчання внутрішнє, зовнішнє і додатково беремо участь у фахових конференціях, яку нам повністю оплачує компанія», – каже завідувачка бактеріологічної лабораторії.

Якщо рух, то тільки вперед

Лише баклабораторія виконує понад 100 аналізів на день

«Ескулаб» вийшов на ринок України за доволі короткий час. Тобто, починаючи з маленької лабораторії, «Ескулаб» доволі стрімко завоював ринок і зараз є одними з лідерів у галузі лабораторної діагностики. Крім того, станом на сьогодні у Західній Україні «Ескулаб» взагалі вийшов на перше місце.

«Щодо викликів, то у мене він був один. Я дуже люблю здорову конкуренцію, тож я хотіла, аби «Ескулаб» якісно вирізнявся серед інших лабораторій і, як на мене, нам вдалося цього досягти. Ми єдині з приватних лабораторій відкрили найбільшу на Західній Україні бактеріологічну лабораторію, аналогів якій поки немає. Ми працюємо без жодних «підводних течій» і щоразу виходимо на новий рівень за рахунок якості наших аналізів у чесній боротьбі за клієнта. У мене є одне бачення – свою роботу потрібно любити. Це найголовніше. Адже, якщо ти любиш свою роботу, вона стає частинкою тебе, ти цим живеш і повністю їй віддаєшся»,– переконана Людмила Костюк.

Не роботою єдиною

Звісно, пані Людмила, як і будь-яка інша людина, має свої захоплення, на які, за її словами, у неї не так багато часу, проте відпочинок – моральний та фізичний – потрібен усім, тож робота-роботою, а дозвілля – за розкладом.

«Робота по-різному забирає час. Незважаючи на те, що я завідувач відділенням, я продовжую брати хворих, бо це одна з моїх улюблених справ. Але, на жаль, через організаційні моменти це не вдається робити щодня. Наприклад, у вихідні дні я беру чергування суто як лікар-бактеріолог. Щодо дозвілля, то у мене є таке хобі, я б навіть сказала – частина мого життя… Це спорт. Бо я постійно намагаюсь бути у формі. Раніше це був фітнес, тренажерний зал – останні дев’ять років. І ось нещодавно я спробувала пол-денс, яким займаюсь вже четвертий місяць. Це неймовірно цікаво… Хоча спершу я вагалась, але спробувала і не пошкодувала, бо це справді одне з найкращих рішень у моєму житті. Це було варто кожного синця, тож після карантину повертаюсь до занять. Також люблю байки, швидку їзду, товаришую з багатьма мотоциклістами, з якими ми залюбки катаємось», – каже Людмила Костюк.

«Ескулаб» – №1

Команда баклабораторії «Ескулаб»

Людмила Костюк – доволі амбіційна, але у неї здорові амбіції. Тому вона переконана, що «Ескулаб»вийде в Україні на ринок надання послуг медичного значення як №1. Адже, за її словами, як працівники, так і керівництво компанії знаходяться на одній «хвилі», це і спонукає до цікавих новинок у роботі, які, до речі, мають бути незабаром також.

«Наш колектив – просто супер. Ми стали однією великою сім’єю. Я щиро вдячна керівництву, що втілило одну із моїх найзаповітніших мрій – працювати в лабораторії такого рівня, повністю реалізувати себе як фахівець, використовуючи набуті за роки знання та уміння. А колегам з усіх відділів щиро вдячна за тісну співпрацю і відданість своїй роботі. Працювати в таких умовах, у такій компанії, під керівництвом таких директорів – це дійсно щастя», – переконана Людмила Костюк.